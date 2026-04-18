"Todo que ver": El tierno y colorido detalle que recibió Camila Andrade de una persona especial

18 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Recibir regalos inesperados de seres queridos siempre anima a cualquiera y Camila Andrade no es la excepción. La influencer compartió en sus historias de Instagram el lindo detalle que recibió de parte de una persona cercana.

Con evidente alegría, la expareja de Francisco Kaminski dejó ver cómo el pequeño gesto la sorprendió gratamente e iluminó por completo el resto de su jornada.

El tierno obsequio para Camila Andrade

En un primer registro, Cami compartió la foto de un colorido y tierno ramo de flores que le obsequiaron. El arreglo incluyó rosas, gerberas, margaritas, crisantemos y algo de follaje.

Instagram @cmiandrade

"Que una amiga te traiga flores todo que ver", escribió junto a varios emojis que reflejan lo significativo que fue este detalle para ella.

Para reforzar el cariño y la complicidad que tiene con su confidente, la modelo e influencer compartió una selfie que se tomó junto a su amiga, Glenda Ahumada.

Instagram @cmiandrade

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