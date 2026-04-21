Con un romántico beso: Alejandro Sanz confirma relación con reconocida actriz 19 años menor

21 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Alejandro Sanz sorprendió a sus fanáticos y fanáticas al confirmar su relación con la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo, quien es 19 años menor que él.

Y es que desde hace bastante tiempo se especulaba que el artista de 57 años mantenía una relación con la intérprete peruana, de 38, ya que aparecían en algunos ámbitos públicos juntos, pero nunca lo habían confirmado como tal.

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Sin embargo, quien dio el primer paso para confirmar la relación fue el cantante español tras realizar una publicación en Instagram después de un concierto en Brooklyn, Estados Unidos.

Alejandro Sanz confirma su romance con actriz peruana

"Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan, y en ese cruce extraño, uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario", comentó Sanz.

Fue así como en uno de estos registros, Sanz compartió uno que vivió con Stephanie en el escenario durante la presentación, confirmando así los rumores.

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Y es que en el video se ven bailando, abrazados y muy juntos hasta que ambos cierran la secuencia con un tierno beso.

De esta forma se confirma que Cayo es la nueva pareja de Sanz, siendo muy bien recibida por la fanaticada del artista español, quienes solo lo quieren ver feliz.

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