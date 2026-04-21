Mega 2 revive el delicioso queque de harina de almendras de Connie Achurra en Comer y Sanar

21 abr. 2026 - 20:20 hrs.

Mega 2 sigue retransmitiendo los mejores programas culturales de Mega, y esta vez trae de vuelta una práctica receta de Comer y Sanar, el programa conducido por Connie Achurra emitido hace algunos años que combinaba cocina y bienestar con preparaciones accesibles para el día a día.

En este capítulo, Connie Achurra enseña a preparar un queque individual, fácil y rápido, ideal para quienes buscan algo dulce sin complicarse. La gracia está en que se hace directamente en una taza, con ingredientes simples y en pocos minutos.

La sencilla receta de queque de Connie Achurra

La receta utiliza harina de almendras y harina de arroz integral como base, junto a huevo, un toque de aceite de oliva, estevia y vainilla. Para lograr una textura esponjosa, se incorpora polvo de hornear y un chorrito de vinagre de manzana, logrando un resultado suave y húmedo.

La preparación es sencilla: se mezclan todos los ingredientes en una taza hasta obtener una masa homogénea, que luego se cocina por cerca de un minuto. El resultado es un queque perfecto para una porción individual, que además se puede personalizar con toppings o rellenos.

Este tipo de recetas reflejan el espíritu de Mega 2, donde programas emitidos años atrás vuelven a la pantalla con contenido que sigue siendo útil y vigente para nuevas audiencias.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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