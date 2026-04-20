Mega vuelve a liderar el fin de semana: Este fue el rating de Detrás del Muro, Only Friends y Atrapados 133

20 abr. 2026 - 11:50 hrs.

Este fin de semana nuevamente sólo un canal dominó la pantalla abierta en el horario prime.

Mega lideró el rating estelar del viernes al domingo con su programación cargada de humor, conversación y adrenalina, confirmando una vez más la dominancia que la señal sostiene sobre las demás emisoras.

Mega vuelve a liderar

El viernes Detrás del Muro consiguió una amplia ventaja con un alto promedio de 900.258 personas por minuto y un peak de 1.097.140 personas, versus las 347.189 personas promedio de CHV, las 223.084 personas promedio de Canal 13 y las 217.272 personas promedio de TVN. El sexto capítulo del estelar comandado por Kike Morandé tuvo 23.035.560 visualizaciones de todos los contenidos entre las redes sociales de Mega.

El programa de humor contó con la participación especial de María José Quintanilla, además de sketches de la casa presidencial, el alocado CESFAM, y el esperado regreso de La Sonora de Rehabilitarse en "Cuánto cuesta el show", entre otros.

El sábado fue el turno de un nuevo capítulo de Only Friends, que contó con la animación de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, además del panel conformado por Raquel Argandoña y Mauricio Correa. En esta oportunidad, el invitado estelar fue Julio César Rodríguez, quien tuvo su primera aparición como rostro de Mega.

El programa de conversación promedió 546.144 personas por minuto y tuvo un peak de 672.843 personas. En su mismo horario, Canal 13 llegó a 370.976 personas por minuto, CHV consiguió un promedio de 286.633 personas por minuto, y TVN promedió 235.381 personas por minuto. Only Friends generó 15.268.109 visualizaciones en las redes sociales del canal.

El estelar mostró el lado más íntimo de su invitado con un reportaje en el que el equipo viajó a Hualpén, de donde es oriundo el animador y ejecutivo. Además, se anunció que JC estará en la animación del próximo reality Volverías con tu ex? 2 junto a Tonka.

Finalmente, ayer fue el turno del habitual programa líder de los domingos, 133, Atrapados por la realidad. El programa conducido por Luis Ugalde lideró ampliamente su horario con 689.551 personas por minuto en promedio entre las 22:51 y las 00:15 y un peak de 856.824 personas. En ese horario, CHV promedió 463.577 personas, Canal 13 obtuvo un promedio de 360.520 personas, y TVN promedió 306.362 personas por minuto.

Detrás del Muro, Only Friends y 133, Atrapados por la realidad, los programas líderes del fin de semana.

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