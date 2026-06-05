Abriendo Pista: El nuevo programa de rally y aventura que llega a Mega 2

05 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Mega 2 suma a su programación un nuevo espacio dedicado a la pasión por el deporte motor y la aventura. Se trata de Abriendo Pista, programa que debutará este sábado 6 a las 09:00 horas, acercando a la audiencia al mundo del rally y las competencias off road.

El espacio recorrerá distintas disciplinas como rally raid, cross country, enduro, big trail y travesías 4x4, mostrando desde dentro el trabajo, esfuerzo y dedicación de quienes participan en estos desafiantes escenarios.

A través de coberturas especiales, entrevistas y experiencias en terreno, Abriendo Pista dará a conocer las historias de pilotos, equipos y protagonistas que constantemente ponen a prueba sus capacidades y espíritu de superación.

El programa también destacará la conexión entre los motores, la naturaleza y la aventura, visitando algunos de los paisajes más impactantes de Chile y diferentes rincones del mundo donde se desarrollan estas competencias.

Con una mirada cercana y dinámica, Abriendo Pista promete convertirse en una ventana para los fanáticos del motorsport y para todos quienes disfrutan de las historias de esfuerzo, exploración y adrenalina. El estreno será este sábado 6 a las 09:00 horas por Mega 2

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2