"Estoy muy emocionado": Rafael Araneda mostró el reconocimiento que se le entregó por sus 10 años en Viña
¡Está de aniversario! Durante este lunes 23 de febrero, el animador Rafael Araneda, comentó que se encontraba celebrando un hito.
Cumplió 10 años animando el Festival de Viña del Mar, con diferentes acompañantes pero siempre con las mismas ganas de dar su mejor versión frente a la Quinta Vergara.
"Les quiero agradecer"
Rafael Araneda compartió en sus redes sociales un video donde mostraba el galardón y también para agradecerles a los periodistas por su cariño y también por el gesto del diario La Hora.
"Emocionado por este reconocimiento!! Es un honor para mí, estar por décima vez animando el festival y junto a @karendtv estamos disfrutando y agradecidos!!! Este reconocimiento también es para ella y para todos los que hacen posible esta tremenda fiesta!!"
"Hoy día me contaron que me iban a entregar un reconocimiento y fui a recibirlo y me sorprendió la cantidad de prensa acreditada, me sorprendió el cariño y desde lugares tan distintos a Viña del Mar a lo largo de todo Chile. El diario La Hora organiza este premio y me entregaron este reconocimiento por los 10 años sobre la Quinta Vergara (...) les quiero agradecer, me emocioné mucho, me encantó", cerró Araneda.
