Primera noche de Viña 2026: Rafa adelanta una verdadera fiesta y Karen suspira por Matteo Bocelli

22 feb. 2026 - 13:26 hrs.

Durante el programa "Con Gusto a Viña", César Campos, periodista de Mega, llegó hasta el Hotel Sheraton Miramar para entrevistar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

"Es una noche llena de energía, es una noche latina, una noche tropical", expresó Karen sobre la jornada inaugural de este domingo. Además, adelantó un detalle de su vestido: "Brilla, yo creo que brilla. Es muy distinto" al de la Gala, dijo.

Pero Karen no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Matteo Bocelli, quien cerrará la primera noche. "Estuvimos con Matteo (...) además de ser precioso, de tener un talento increíble, tiene vida espiritual".

"Es perfecto, estaba en misa tempranito hoy día en la mañana, un cabro bueno, no puede haber un príncipe italiano mejor que Matteo Bocelli", aseguró.

"Esto es una fiesta que comienza a sonar desde el minuto uno"

Entre risas, Rafa le contestó: "¿Qué le encuentra a Matteo que no tenga yo? (...) es tan grande que lo miro para arriba y no lo puedo ver. Lo más importante es que tiene humildad, porque yo le hago todas estas bromas a él y se ríe y entiende; a veces la entiende completa y si no, pregunta, o sea, es un tipo súper sencillo".

A propósito de la primera noche de Viña 2026, Rafa hizo un llamado "a pasarlo bien. Esto es una verdadera fiesta que comienza a sonar desde el minuto uno hoy día en la noche, y toda la gente está invitada a sumarse desde la tele, desde la radio, desde las redes sociales, en la Quinta Vergara".