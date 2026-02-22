Brillo, transparencia o volumen: ¿Cómo será el look de Karen Doggenweiler en la primera noche de Viña 2026?

22 feb. 2026 - 12:36 hrs.

No queda nada para que empiece el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Pero Viña no es solo música: el certamen también se vive con moda y glamour. Ya lo vimos en la Gala.

¿Qué traje se pondrá Karen Doggenweiler para la primera noche?

Por eso, crecen las expectativas por el look que lucirá la animadora Karen Doggenweiler en la obertura.

Brillos, transparencia, joyas llamativas, corsets y volumen en las faldas son algunas de las opciones que barajó el panel de Con Gusto a Viña, dejando en claro que el estilo también será protagonista esta noche.