Karen Doggenweiler sorprende con energético baile de "Conga" junto a Princesa Alba en la obertura de Viña

22 feb. 2026 - 22:13 hrs.

Se encendieron los fuegos en la Quinta Vergara con una obertura llena de energía y nostalgia. Al ritmo de la clásica “Conga”, la animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, sorprendió al público apareciendo en el escenario bailando uno de los éxitos más emblemáticos de Miami Sound Machine, liderados por la voz de Gloria Estefan.

Uno de los momentos más llamativos de la noche fue el encuentro de Karen sobre el escenario con la cantante nacional Princesa Alba, quien tuvo a su cargo la interpretación de esta reconocida canción.

Ambas protagonizaron una coreografía vibrante que desató la ovación del público y marcó uno de los puntos más altos de la obertura.

Programación por día de Viña 2026

Domingo 22 de febrero

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña