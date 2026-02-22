¿Lo ensayaron? Así fue el tradicional beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en Viña

22 feb. 2026 - 22:00 hrs.

Los animadores del Festival de Viña del Mar 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, no rompieron la tradición y nuevamente protagonizaron el icónico beso que el público de la Quinta Vergara les solicita al inicio de cada noche festivalera.

Tal como ocurrió en la edición pasada, ambos animadores cumplieron con los deseos del “Monstruo”, y este año no fue distinto.

El coqueteo del público para que realizaran el esperado gesto se hizo sentir desde el primer minuto, marcando así lo que podría ser una dinámica recurrente a lo largo de las próximas jornadas del certamen.

