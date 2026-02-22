¡De dorado! Así fue el glamoroso vestido de Karen Doggenweiler en la primera jornada del Festival de Viña

22 feb. 2026 - 22:05 hrs.

¡Impresionante! El Festival de Viña ya comenzó y Karen Doggenweiler impactó con el look que decidió utilizar en la primera jornada.

La animadora lució un vestido de color dorado bastante ajustado al cuerpo, con detalles en la parte superior, mientras que la parte inferior tenía una caída espectacular.

Con respecto al peinado, la periodista optó por llevar su cabello suelto pero con ondas y un maquillaje en los mismos tonos que su traje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Doggenweiler L. (@karendtv)

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña