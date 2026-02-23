"Me llegaron al corazón": Karen Doggenweiler agradeció a sus colegas por los buenos comentarios sobre ella

23 feb. 2026 - 13:40 hrs.

Esta mañana en Con Gusto a Viña, recibimos la visita ilustre de los animadores del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda quienes estuvieron para comentar en detalle la primera noche del certamen.

Además, la animadora llevó su vestido para mostrar en detalle el trabajo de la diseñadora chilena Camila Pontikas, pero también hubo un momento emotivo cuando la periodista quiso agradecer de manera especial a sus colegas.

"Me emocioné con las palabras de nuestros colegas"

La animadora del Festival conversó con José Antonio Neme y Marianne Schmidt donde se tomó el tiempo de dar las gracias a los profesionales de los otros canales por sus comentarios sobre su trabajo en la Quinta Vergara.

Con Gusto a Viña

"Me emocioné de verdad con las con las palabras de nuestros colegas que saben que algún momento a lo mejor también van a estar en ese escenario. Así que gracias por todas esas cosas lindas que dijeron, me llegaron ahí al corazón, han sido súper generosos, apoyadores, y fue muy muy bonito escuchar todo lo que han dicho", comentó visiblemente emocionada Karen Doggenweiler.

"Han sido súper nobles", comentó la periodista quien era abrazada por Rafael Araneda que le dijo que a él le emocionaba verla tan conmovida.

