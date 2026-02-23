Derroche de brillo y glamour: Karen Doggenweiler deslumbró a la Quinta Vergara en la apertura de Viña 2026

23 feb. 2026 - 15:40 hrs.

La presentadora oficial del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026, Karen Doggenweiler, se lució en la primera jornada del certamen con un vestido dorado de alta costura, que se robó todas las miradas durante el opening del evento.

La animadora dio la bienvenida a una nueva edición del Festival con una coreografía al ritmo de la conga. Esta mañana, el panel de Con Gusto a Viña, analizaron y revelaron algunas curiosidades del llamativo vestido.

Una Diosa del Olimpo

El diseño y confección fue responsabilidad de la conocida diseñadora de modas, Camila Pontikas. Eugenia Lemos destacó la elección del atuendo, ya que, no solo fue perfecto para la ocasión, sino que a su parecer, favorecía mucho la figura de Karen.

De acuerdo con el análisis de Eugenia Lemos, la pieza de alta costura que vistió la Karen Doggenweiler, está compuesta por una base de seda y brillos bordados a manos, con un escote profundo en V, conocido como "escote vértigo" y una abertura en la pierna que debió ser adaptada para permitirle a la conductora realizar el baile inaugural.

La Miss Chile 2024, Emilia Dides, se sumó al panel y Karen mencionó que, días antes, la ayudó con algunos tips para caminar en la alfombra de la pasada Gala de Viña 2026 y posar sobre el escenario. Asimismo, la modelo comentó junto a Karen la facilidad con que manejó el vestido, a pesar del peso de la tela.

"Es maravilloso el diseño y detalle que tiene. Además, te quedaba estupendo", concluyó Emilia, quien intentó predecir el próximo color que va a estar luciendo Karen en la Quinta Vergara.

