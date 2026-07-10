Pareja de DJ Méndez muestra las marcas en su rostro tras someterse a tratamiento: "Para estas arruguitas"

10 jul. 2026 - 12:00 hrs.

La polola de DJ Méndez, Beatriz Fuentes, no está conforme con las líneas de expresión que se forman en el contorno de sus ojos.

Por esta razón, la influencer que flechó desde hace cuatro años al famoso productor musical decidió realizarse un procedimiento estético que dejó su piel temporalmente inflamada.

Procedimiento estético de la pareja de DJ Méndez

Beatriz Fuentes mostró en sus historias de Instagram la inflamación y las marcas que le dejaron alrededor de sus ojos los pinchazos de un tratamiento estético a base de polinucleótidos y ADN de salmón.

"Hay muchas personas que tienen la piel delgadita. Bueno, yo soy una de ellas y se te hacen estas arrugas que a mí no me gustan. Y bueno, lo que me hicieron es para eso", comentó la pareja de Leo Méndez mientras salía del centro estético. "Pero no duele nada, ojo", aclaró.

Instagram @beafuentes_cl

"Estoy impactada por la cantidad de mujeres que me escribieron por esto. Miren, así voy. Voy avanzando, ya no estoy roja pero... la gente me mira, obvio", comentó más tarde en otro video, para luego explicar de qué se trata el procedimiento.

"Básicamente, ayuda a iluminar la piel, a ponerla más tersa para estas arruguitas finas, porque si se fijan en las historias anteriores del tratamiento, a mí se me hacen unas arrugas que me cargan", admitió.

"Igual ya se está bajando bastante la inflamación. Aquí me queda un poquito más porque esta fue la segunda parte. Por acá empezó y ya está bajando bastante", dijo mientras señalaba las áreas tratadas.

Instagram @beafuentes_cl

Según un texto que colgó en otra historia, el método "sirve para regenerar la piel desde el interior, estimulando la producción natural de colágeno y elastina".

El sistema hidrata, rejuvenece y mejora la textura de la piel, otorgando firmeza y elasticidad. Los resultados son "progresivos y duraderos" y generalmente se requieren unas cinco sesiones.

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