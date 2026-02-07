"Me sorprende que se pueda amar tanto": Tierno saludo de Benjamín Vicuña a su hija Magnolia en su cumpleaños

07 feb. 2026 - 19:04 hrs.

A través de sus redes sociales, el actor Benjamín Vicuña le dedicó un especial mensaje de cumpleaños a su hija Magnolia, fruto de su relación con Eugenia "China" Suárez.

Y es que el afamado intérprete nacional compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde aparece la pequeña que este sábado cumple ocho años.

En la publicación, Vicuña escribió unas breves palabras para su hija, deseándole un feliz cumpleaños, además de decirle cuánto la ama.

La tierna publicación de Benjamín Vicuña

"El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú", partió mencionando.

Tras ello, destacó la forma en que su hija llegó a transformar su vida y ampliar su capacidad de amar, y de añadirse a "una familia grande, con muchos hermanos".

"Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez", agregó.

Para cerrar, Vicuña agradeció a la pequeña "por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser".

Los comentarios de los seguidores del actor no tardaron en llegar: "La sonrisa de Magno cuando está con papá y hermanos muestra la verdad", "Es tan parecida a vos2, "Qué padrazo que sos", "Feliz cumpleaños a la niña de tus ojos".

