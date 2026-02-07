"No lo puedo creer": Aylén Milla maravillada por el crecimiento de su melena a dos años de las quimios

07 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Aylen Milla publicó hace un par de días un video para promocionar un producto para el cabello, de una prestigiosa marca internacional. Poco después expresó en sus historias de Instagram su emoción por haber recuperado su melena.

Recordemos que la modelo argentina anunció en el año 2023 un cáncer de mama triple negativo, enfermedad que ya superó, pero que en su momento la obligó a pasar por las quimioterapias y, en consecuencia, perder todo su pelo.

La emoción de Aylén Milla al recuperar su cabellera

"Acabo de subir un reel así como si nada, y recién tomé conciencia y dije 'wow, estoy subiendo otra vez un reel con pelo largo'", comentó la ex chica reality en un video.

"No lo puedo creer, después de hace dos años haberme rapado porque estaba perdiendo el pelo, volver a tener pelo que brille, que esté saludable, es como wow. Es increíble, si uno lo piensa como desde atrás, que veía todo fatal", exclamó.

"Obviamente que me emociona, porque me recuerda lo que pasé y me emociono, pero para que vean que igual todo vuelve a brillar", dijo con optimismo. Por último envió un mensaje a otras mujeres que, como ella, atraviesan o han atravesado por lo mismo.

"Nos vamos del tema cáncer. No lo olvidamos, pero lo transformamos. Si alguien está pasando por eso, va a pasar. Si alguien está pasando por otra tormenta, va a pasar también", aseguró.

