Programación de Mega para este domingo 8 de febrero: ¿A qué hora ver El Internado?

07 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 8 de febrero, Mega tiene preparada para ti una espectacular parrilla programática llena de entretenimiento, viajes y noticias.

Podrás pasar la tarde disfrutando de De Paseo, donde tendrás la oportunidad de conocer nuevos rincones de Chile.

Más tarde, después de Meganoticias Prime, disfruta de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde que exhibe la peligrosa labor de Carabineros contra los delincuentes del país.

Finalmente, no te pierdas un nuevo capítulo de El Internado, donde nuevas estrategias podrían provocar un inesperado cambio de bandos dentro del encierro.

Programación de Mega para este domingo 8 de febrero

Todo sobre Programación