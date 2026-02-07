"Lo vas a perder todo": Tonka Tomicic recuerda cruda advertencia de Raquel Argandoña tras Caso Relojes

07 feb. 2026 - 22:30 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic y Raquel Argandoña hablaron sobre su estrecha relación fuera de la televisión.

Las afamadas presentadoras confesaron que lograron llevar buena onda y vínculo lejos de la pantalla chica, asegurando que son "súper buenas compañeras".

La íntima conversación entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña

En ese sentido, Tonka reconoció que la "Quintrala" siempre ha estado presente en cada momento que la ha necesitado. De hecho, recordó una íntima conversación que sostuvo en la antesala del bullado Caso Relojes.

Mega

"Nunca me voy a olvidar de algo que me dijo, fue como bien pitonisa: 'Lo vas a perder todo'", rememoró la conductora de El Internado, mencionando que tuvo razón.

Enseguida, Raquel confirmó dicha conversación, asegurando que "yo le dije nomás, 'ten cuidado que lo vas a perder todo'".

