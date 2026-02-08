¿Animar el Festival de Viña? Esta fue la tajante respuesta de Raquel Argandoña en Only Friends
En el cuarto capítulo de Only Friends, Raquel Argandoña se refirió a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar, entregando una tajante respuesta.
Todo ocurrió luego que la presentadora de televisión recibiera una pregunta a través de la Inteligencia Artificial: ¿Es cierto que una vez te ofreciste a animar el Festival de Viña?
¿Raquel Argandoña ha Viña?
A reglón seguido, la mamá de Kel Calderón aseguró que "yo jamás me he ofrecido para ningún programa ni para animar nada".
En cuanto a subirse al escenario de la Quinta Vergara, recordó que el año 1981 fue jurado y que opacó por completo a la animadora de ese tiempo, María Olga Fernanda.
"Yo jamás me he ofrecido, gracias a Dios, para ningún programa", reiteró para luego afirmar que no está interesada en asumir el rol de animadora de Viña.
