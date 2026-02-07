Claudio Castellón sorprende con impactante confesión: Tuvo relación con profesora de biología en el colegio

07 feb. 2026 - 23:26 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Claudio Castellón sorprendió al confesar que su primera pareja fue una de las profesoras que tuvo en el colegio.

Todo ocurrió luego que al actor se le consultara por cómo recordaba su primera relación amorosa, a lo cual dijo que con mucho cariño.

Claudio Castellón y su temprana relación con su profesora de colegio

Tras ello, se sinceró y aseguró que fue a los 16 años con su profesora de biología, quien, en ese entonces, tenía 30 años.

Castellón aseguró que siempre le gustó mucho y que no fue un arrebato de ella, quien, por lo de más, corría el riesgo de recibir una amonestación por parte del establecimiento.

La relación se prolongó por cerca de dos años, por lo que cuando la presentó a sus padres dijo una pequeña mentira: "Conté que estaba estudiando pedagogía en biología, en segundo año".

Dicho todo esto, el actor que hoy está en Reunión de Superados indicó que recuerda con mucho cariño la relación, puesto que fue linda y pasó muchos procesos junto a ella.

