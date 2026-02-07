"No ha sido fácil": César Campos abre su corazón sobre el proceso de adopción junto a su esposo
En el cuarto capítulo de Only Friends, César Campos contó detalles del proceso de adopción que está realizando junto a su esposo, Diego.
El periodista confesó que están interesados en agrandar la familia, por lo que hace un tiempo comenzaron con los trámites requeridos en Mejor Niñez.
César Campos y su proceso para ser padre
Campos aseguró que "no ha sido fácil", pero que comprende que se trata de un proceso muy profesional, donde se busca asegurar de que "tú de verdad estés convencido de que vas a adoptar".
En ese sentido, dijo que están en un "trabajo reparatorio" de su propia niñez para poder entregarle las mejores herramientas al niño o niña que eventualmente adoptarán.
Al respecto, valoró el acompañamiento profesional que se da durante el proceso, en especial porque se tratan de menores que han sido rescatados de hogares conflictivos.
