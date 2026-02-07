"Se me declaró": Tonka Tomicic revela desconocido episodio con Felipe Camiroaga

07 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic reveló que no se cierra al amor luego de su complicada separación con su exesposo, Parived. Incluso, la conductora de El Internado dijo ha recibido más de una propuesta amorosa, rechazándolas todas.

Fue bajo esta premisa que José Antonio Neme consultó si alguna vez ella se interesó en Felipe Camiroaga, o si el recordado animador se insinuó.

Tonka revela acercamiento con Felipe Camiroaga

Tonka Tomicic contó que el "Halcón de Chicureo" se le declaró en su momento cuando eran compañeros en el matinal de Televisión Nacional.

Mega

"Él se me declaró (...) pero no pasó nada", reconoció la conductora de televisión, afirmando que veía a Felipe Camiroaga como un compañero, pese a su encanto, inteligencia y humor.

Además, señaló que en ese momento estaba comenzando su relación, por lo que era imposible que hubiese sucedido algo entre ellos dos.

Todo sobre Only Friends