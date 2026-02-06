Programación de Mega para este sábado 7 de febrero: Mira el horario de un imperdible capítulo de Only Friends
Only Friends
El fin de semana empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.
En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.
Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, Claudio Castellón y César Campos.
La programación de Mega para este sábado 7 de febrero
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Bajo el Mismo Techo "Mi Querida Familia": 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:05 horas.
