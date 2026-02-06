Logo Mega

Programación de Mega para este sábado 7 de febrero: Mira el horario de un imperdible capítulo de Only Friends

  • Por Mega
Programación de Mega para este sábado 7 de febrero: Mira el horario de un imperdible capítulo de Only Friends Only Friends

El fin de semana empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.

En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.

Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Tonka TomicicRaquel ArgandoñaClaudio Castellón y César Campos.

La programación de Mega para este sábado 7 de febrero

