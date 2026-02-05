Programación de Mega este viernes 6 de febrero: ¿Cuál será el horario de El Jardín de Olivia?
mega
Este viernes 6 de febrero, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.
En este capítulo, Olivia (Violeta Silva) saldrá a escondidas para ver a Diana (Nicole Espinoza), algo que la dejará expuesta al peligro.
Y en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Camino a Viña, junto a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 6 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:10 horas.
- Corazón Negro: 18:00 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Camino a Viña 22:30 horas.
- Del mar al paladar: 00:00 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 01:00 horas.
Leer más de