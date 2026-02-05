Programación de Mega este viernes 6 de febrero: ¿Cuál será el horario de El Jardín de Olivia?

05 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 6 de febrero, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.

En este capítulo, Olivia (Violeta Silva) saldrá a escondidas para ver a Diana (Nicole Espinoza), algo que la dejará expuesta al peligro.

Y en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Camino a Viña, junto a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 6 de febrero?

