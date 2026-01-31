Tita Ureta sorprende y confiesa que una vez terminó con su actual marido: "Me sirvió mucho"

31 en. 2026 - 23:15 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, Tita Ureta tomó a todos por sorpresa y confesó que en una ocasión terminó con su actual esposo, Spiro Razis.

La animadora de Mega está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera y está a nada de convertirse en madre por primera vez con su marido, quien es su pareja desde hace más de 10 años.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que terminaron. Pero Tita aseguró que esto es algo recomendado para las parejas.

Tita Ureta revela que terminó con su marido en una ocasión

"Yo terminé en un momento con mi marido actual, menos de un año, pero varios meses, y yo creo que me hizo muy bien esa terminada porque creo que no estaba lo suficientemente madura para estar con él, que era un gallo que estaba muy desarrollado", expresó.

En esa línea, agregó que el término fue en conjunto, pero ella afirmó que "hice todo lo que quise, y él es el hombre de mi vida y que todo el resto no me interesa, pero finalmente fue una terminada para decir: 'ya, prueba, haz lo que quieras, para que después no estés con eso de que eras muy chica y no alcanzaste a pololear tanto'".

"Me sirvió mucho para viajar, llamé a mi amiga Kika Silva, me compró un pasaje, nos fuimos a Perú (...). Hicimos todo lo que quisimos y después yo dije que me sentía sola y vacía, y todas las personas con las que estuve como que para ningún lado, y dije 'sabes qué, la persona de mi vida es él", recordó.

