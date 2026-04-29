"Solo puedo llevar este dolor...": Myriam Hernández recuerda a su padre a cuatro meses de su fallecimiento

29 abr. 2026 - 18:05 hrs.

A fines del año pasado, Myriam Hernández sufrió la lamentable muerte de su padre Jaime, quien partió de este mundo a los 79 años.

Precisamente, Jaime Hernández falleció días antes del 31 de diciembre, por lo que la "reina de la balada" pasó estas festividades muy triste, pero cercana a su familia para apoyarse mutuamente.

Por lo mismo, a cuatro meses de su partida, la cantante ocupó sus redes sociales para recordar a Jaime con un emotivo texto.

Myriam Hernández recuerda a su padre

"Hoy a 4 meses desde que partiste, solo puedo llevar este dolor pensando que aún estás en tu casa con mi mamá... Te extraño y necesito mucho, papito", escribió Myriam, en un post donde aparece posando al lado de su padre.

La muerte de Jaime afectó bastante a Myriam, quien solo a días de su partida realizó un concierto y se lo dedicó a él. "Te extraño, papito, cada día más; ese concierto fue para ti y con la contención de toda la gente que genuinamente me abrazó el alma. Gracias infinita", dijo Myriam en aquella ocasión.

Desde aquel instante, todos los conciertos realizados por la "reina de la balada" son dedicados y motivados por su padre.

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