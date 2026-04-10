¡Impresionante! Así fue el exitoso amerizaje de Artemis ll y la llegada de los astronautas a la Tierra

10 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El amerizaje de la misión Artemis II marcó un hito en el regreso de la exploración tripulada a la órbita lunar. Tras completar su viaje alrededor de la Luna, la cápsula Orion reingresó a la atmósfera terrestre y descendió con éxito sobre el océano, en una operación cuidadosamente coordinada.

El descenso estuvo acompañado por intensas temperaturas debido a la fricción. Posteriormente, los paracaídas se desplegaron según lo previsto, reduciendo la velocidad de la nave antes de su amerizaje controlado.

¡El amerizaje fue todo un éxito!

El momento fue seguido en tiempo real por millones de personas alrededor del mundo, quienes pudieron observar cada fase del retorno. Las imágenes mostraron tanto la aproximación final como el contacto con el agua, en una secuencia que destacó la precisión del operativo.

En Chile, la cobertura fue transmitida por el canal Mega 2 y Meganoticias YouTube, donde se pudo ver el amerizaje en vivo y los comentarios de especialistas que explicaron los detalles técnicos de la maniobra y la importancia de la misión.

Con este exitoso retorno, Artemis II sienta las bases para futuras misiones tripuladas, consolidando el camino hacia nuevos alunizajes y una presencia humana más sostenida en la Luna.

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