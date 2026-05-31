Un vestido con historia: Los detalles del matrimonio de Dua Lipa y Callum Turner

31 may. 2026 - 17:00 hrs.

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner formalizaron su relación ante sus familiares y cercanos, ya que contrajeron matrimonio en el Old Marylebone Town Hall de Londres, uno de los lugares más tradicionales de la capital inglesa.

Este compromiso estaba anunciado desde hace un tiempo por los portales. Sin embargo, para algunos fanáticos y fanáticas de la cantante fue una sorpresa total.

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Por lo mismo, están buscando los detalles de este matrimonio que se tomó las portadas de los medios de Londres y revistas especializadas.

Los detalles del matrimonio de Dua Lipa y Callum Turner

Distintos portales internacionales han mencionado que Dua y Callum prefirieron seguir con su perfil bajo y realizar una ceremonia en la que solo estaban sus familiares y cercanos; muy pocos medios tuvieron conocimiento de la ubicación certera del matrimonio.

Asimismo, se destacó que la cantante optó por un look mucho más elegante para este día tan importante de su vida. Es más, su traje, confeccionado especialmente para ella por la casa de moda Schiaparelli, estaría inspirado en el icónico vestido de Bianca Jagger de 1971.

En concreto, el traje fue compuesto por un blazer y falda blanca, estructurados a su cuerpo, acompañados por unos guantes, sombrero y joyas, siendo acorde a la imagen que ha entregado la artista.

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