"Insuperable": Carla Jara impacta en redes sociales con divertida dedicatoria para sus ex

07 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Carla Jara volvió a encender las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida entre sus fans: una dedicatoria directa y sin filtros que hizo a sus exparejas.

Esta la compartió a través de un video en Instagram, en el que citó un audio viral perteneciente al tema "Te entiendo", interpretado por el cantante urbano Maisak junto a Feid y Maluma.

La dedicatoria de Carla Jara a sus ex

Sonriente y luminosa, Carla recita en su video: "Baby, te entiendo. Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. No es por ná', pero soy lo mejor que llegó a tu vida. La suerte de tenerme, eso no se ve to' los días, mala mía".

Instagram @carlajaracadiz

La canción coincide con la actitud segura y empoderada que la animadora muestra desde que está soltera, tras su separación con Diego Urrutia a mediados de 2025.

Sus fans celebraron el mensaje con comentarios como: "¡Amo! Inteligente, trabajadora, centrada y encima linda", "Cómo van a superar esta hermosura", "Insuperable hasta la muerte, mi reina. Solo Carlita logra la mejor versión de Carlita", entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

Todo sobre Carla Jara