"Por primera vez a sus 64 años": El especial hito que vivió el esposo de Rosario Bravo

15 abr. 2026 - 19:40 hrs.

Rosario Bravo compartió con José Miguel Viñuela el íntimo e importante paso que dio en la vida su esposo, Carlos Caorsi.

En una reciente emisión del pódcast "En el ojo", la influencer abrió su corazón y contó detalles inéditos del especial logro que cumplió el doctor.

En concreto, la enfermera indicó que Caorsi llevó a cabo un hito espiritual que marca un antes y un después en su vida.

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Rosario Bravo sorprendió al contar importante paso que dio su esposo

"Carlitos hizo la Primera Comunión el sábado", afirmó, añadiendo que era la primera vez que comulgaba en toda su vida.

"Comulgó por primera vez a sus 64 años (…) lo hizo porque conoció la fe por mi familia, era un área que no conocía", indicó.

Rosario Bravo describió a su esposo como una persona "profunda", lo que habría facilitado este cambio.

En la conversación, reveló que la decisión de Caorsi responde a una transformación integral, puesto que "él tuvo 57 años de su vida de mucho sufrimiento, mucha entrega, de no disfrutar, de tratar de llevar las cosas y ahora recién tiene la tranquilidad para disfrutar".

“Ahora recién se quiso hacer una cirugía plástica y se la hizo, Carlos hoy está disfrutando lo que no disfrutó en sus 57 años (previos)", agregó.

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