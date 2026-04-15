"Eres mi orgullo": Gissella Gallardo dedica tierno mensaje a su hijo menor junto a Pinilla en su cumpleaños

15 abr. 2026 - 20:30 hrs.

Gissella Gallardo saludó con un tierno mensaje a través de redes sociales a su hijo menor, Mauricio, por su cumpleaños número 14.

Además de dedicarle extensas palabras, compartió una serie de fotos en una publicación que hizo derretir de ternura a sus seguidores.

Por medio de un carrusel de Instagram, la periodista publicó diversas fotos del pequeño, fruto de su matrimonio con Mauricio Pinilla.

Gisella Gallardo dedica emotivo mensaje a su hijo por su cumpleaños número 14

"Feliz cumple 14, mi príncipe azul. Eres el niño que siempre soñé, tierno, delicioso, amoroso, empático, sensible, buen hijo, buen hermano. Eres mi orgullo y mi eterna alegría", comenzó escribiendo Gallardo en la red social donde acumula casi 450 mil seguidores.

En el mismo post, la también empresaria agregó que "verte crecer ha sido de los regalos más lindos que me ha dado la vida… Nunca dejes de ser tú, con ese corazón tan lindo, esa esencia única y esa forma tan especial de ver la vida".

"Que este nuevo año te traiga felicidad, aventuras, aprendizajes y muchos momentos que te hagan sonreír", añadió.

Gallardo cerró la publicación diciendo: "Felices 14, mi amor… Te amo con todo mi corazón".

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