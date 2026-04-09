"Años de amor": El tierno antes y después de Claudia Conserva junto a su perrito Aslan

09 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Claudia Conserva ama utilizar las redes sociales para recordar distintas fechas significativas en su vida o hitos que marcaron para siempre a su entorno.

Precisamente, uno de estos hitos que marcaron a Claudia fue la llegada de su perrito Aslan a su vida en el ya lejano 2017.

Y es que la presencia de Aslan en la vida de Claudia ha sido una verdadera montaña rusa, ya que el pequeño la ha expuesto a unos dolores de cabeza y miedos enormes, pero también a la demostración de amor verdadero.

El antes y después de Aslan y Claudia Conserva

"Tantos años con 'El Viejo y Sucio As'. Antes y después. Años de amor, filtros distintos", escribió Conserva en una publicación donde dejó una fotografía de ella con Aslan en 2026 y otra del 2017.

De inmediato, en la caja de comentarios, distintas personalidades públicas, amigos y familiares postearon mensajes de amor para el pequeño Aslan, a quien muchos vieron el primer día que llegó a la casa de la animadora.

Recordemos que Claudia a menudo relata las distintas anécdotas que ha pasado con Aslan, quien en una ocasión estuvo a punto de ser atropellado por un auto, pero la animadora se lanzó para protegerlo con su cuerpo, o cuando se arrancó de su casa y estuvo desaparecido una noche entera.

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