Javiera confrontará a Max por su viaje a Miami: Esta será la versión del empresario en el capítulo 110 de RDS

15 abr. 2026 - 23:35 hrs.

Presentado por Fashion's Park

En el avance del capítulo 110 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) llamará a Max (Álvaro Espinoza) para confrontarlo por sus mentiras.

El empresario dijo que se iba a Estados Unidos por temas de trabajo, pero su propia madre destapó que en realidad está en compañía de Fabiola (Florencia Berner), su amante. Por eso, Javi exigirá explicaciones.

¿Max se queda en Miami o vuelve a Chile?

En lugar de aceptar los hechos, Max se victimizará ante su exesposa: "¿A ver? Javiera, me vine a Miami a ver mis negocios, negocios que, por lo demás, te mantienen a ti y a mis hijos. Si tú quieres, los dejo botados y me vuelvo, pero nos quedamos en la calle".

Reunión de Superados / Mega

Ella no le creerá. Tiene muchos antecedentes de la doble cara de Max y, por lo mismo, solo le interesa una cosa: sus niños.

"Necesito tener las cosas claras. ¿Tu idea es instalarte allá con esa mina y dejar a tus hijos botados? ¿Ese es tu plan?", preguntará.