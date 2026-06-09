Matilde le hará un emotivo regalo a Ponchi en el velorio de Coke en el capítulo 141 de Reunión de Superados

09 jun. 2026 - 22:15 hrs.

Presentado por Abastible

En el avance del capítulo 141 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) llegará de sorpresa al velorio de Coke (Diego Muñoz).

La presencia del empresario molestará de sobremanera a Manuel (Mario Horton), quien no dudará en increparlo duramente en medio de la iglesia.

Sin embargo, Max no se dejará intimidar por los cuestionamientos y le expresará que toda su familia está presente en el velorio, por lo que él también tiene derecho a estar en el lugar.

Reunión de Superados / Mega

Matilde le hará un emotivo regalo a Ponchi

Además, Matilde (Ignacia Baeza) le entregará un emotivo e inolvidable regalo a Ponchi (Amanda Milos) en medio de la despedida de Coke.

La abogada le obsequiará a su hija el anillo de su padre colgado en una cadena, todo esto con el fin de que siempre lo lleve consigo y lo recuerde.