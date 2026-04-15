"Merecen amor, paz y protección": Luis Jiménez dedica emotivo mensaje a sus hijos desde Qatar

15 abr. 2026 - 18:50 hrs.

Luis Jiménez pasa sus días en Qatar producto de su nuevo desafío laboral como parte del cuerpo técnico de José Luis Sierra en el Al-Wakrah Sport Club.

Es así que miles de kilómetros separan al "Mago" no solo de su pareja Gala Caldirola, a quien le ha dedicado tiernos mensajes, sino también de sus hijos con Coté López.

En ese sentido, quien fuese jugador del Inter de Milán y West Ham United, entre otros, cuenta las horas para volver a reencontrarse con su familia y dar ese tan apretado abrazo que lleva guardado por semanas.

Instagram @luisjimenezok

Luis Jiménez comparte foto con sus hijos y les envía emotivo mensaje

Ante ello, y como símbolo de amor, Luis Jiménez compartió una fotografía junto a sus hijos en los hermosos paisajes del sur de Chile.

"Merecen amor, paz y protección. Los extraño, los amo", escribió el otrora deportista, dedicado a sus seres queridos.

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