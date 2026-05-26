"Ya estoy viendo mis resultados": Fran Maira se somete a tratamiento estético para eliminar celulitis

26 may. 2026 - 11:40 hrs.

Fran Maira confesó en un reciente video en redes sociales que vivió un drástico cambio de peso producto del mal momento emocional por el que pasó.

En febrero de 2026, estuvo involucrada en un accidente tras atropellar a un motorista de delivery por un giro indebido y, pese a la gravedad del incidente, fue la misma exchica reality quien informó que la víctima se encontraba en proceso de recuperación.

Precisamente este tiempo de estrés gatilló algunos cambios. "Tú sabes, la depresión de hace unos meses hizo que subiera como 9 kilos de más, así que sí, nunca había pesado tanto como ahora", relató a sus seguidores.

Instagram de @franmaira___

El procedimiento estético de Fran Maira

Con la intención de regresar a su apariencia previa, Fran Maira decidió someterse a un tratamiento estético para combatir uno de los efectos secundarios del aumento de peso: la celulitis.

Instagram de @franmaira___

"En este último tiempo subí de peso y me salió muchísima celulitis, así que hoy día vine a un lugar en donde llegó un producto desde Europa", señaló la intérprete de "Amiga ya mató" sobre un nuevo tratamiento diseñado específicamente para la denominada "piel de naranja".

El cirujano plástico Rodrigo Guridi fue quien la trató y señaló que "la paciente tiene una celulitis que se clasifica como Grupo 2 o Tipo 2 que se ve cuando ella está de pie, porque cuando se acuesta, desaparece".

"Ya estoy viendo mis resultados", indicó Maira.

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