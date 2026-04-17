"Me voy con el corazón llenito": La emotiva despedida de Ivette Vergara a su hijo Iñaki tras verlo en EE.UU.

17 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Ivette Vergara publicó en redes sociales una emotiva despedida para su hijo Iñaki Solabarrieta, a quien visitó durante algunos días en Estados Unidos.

Desde hace un tiempo, Iñaki reside en dicho país, ya que fue becado por la Texas A&M International University por su talento en el fútbol para luego dar el salto al equipo FMU Patriots de la Francis Marion University en South Carolina.

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Por lo mismo, el joven de 23 años se mantiene alejado de su familia, pero eso no evita que sus padres lo visiten de vez en cuando.

Ivette Vergara se despide de su hijo Iñaki

A través de una publicación en Instagram donde compartió distintos momentos juntos, Ivette se despidió de su hijo, ya que debía volver a Chile.

"Muchos aviones, aeropuertos y largas esperas... todo por un abrazo. Por esa mirada que solo aparece cuando llega mamá...", partió diciendo la exseleccionada nacional de vóley.

Enseguida, agregó que "la vida está en lo simple: una conversación sin prisa, una risa compartida, esos momentos que parecen pequeños… pero lo son TODO con nuestros hijos".

"Estar contigo, Iñaki, ver tu mundo y abrazarte fuerte es un regalo que agradezco a Dios cada día, porque al final, lo único que importa es estar presentes, amar sin medida y no perderse lo realmente importante", afirmó Vergara.

"Las despedidas duelen... pero me voy con el corazón llenito y contando los días para volver a ese abrazo... Te amo, mi @inaki_solabarrieta", cerró la animadora.



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