El polémico vestido de Cony Capelli en la Gala de Viña fue analizado en Only Viña: "No le hace justicia"

21 feb. 2026 - 23:45 hrs.

Tras su paso por la Gala del Festival de Viña 2026, Cony Capelli entró en la polémica luego de que se asegurara que su vestido no había llegado en las mejores condiciones, algo que fue desmentido por los diseñadores del atuendo.

La situación fue abordada por el animador de Only Viña, José Antonio Neme, quien explicó lo sucedido, lo que dio paso a que el panel opinara que la ex chica reality no se veía tan cómoda, algo que se vio en pantalla, pese a que de todas formas destacó en redes sociales.

En tanto, Tonka Tomicic fue tajante al asegurar que el diseño "no le hace justicia" a Capelli, mientras que el resto del panel criticó el color de su elección, pues no lucía en la alfombra roja del Sporting de Viña del Mar.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

