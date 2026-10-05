Disponible desde el lunes 12 de octubre: Conoce Libérame, la nueva teleserie vertical de Mega

05 oct. 2026 - 15:25 hrs.

Una mujer huye de su marido. Es víctima de violencia intrafamiliar. Cuando está a punto de escapar, queda atrapada en el ascensor de su edificio junto a un hombre que dice ser el "nuevo conserje", pero que está ahí por otros motivos. Laura, encarnada por Paula Luchsinger, está rodeada de amenazas y enfrentará muchas pruebas para intentar recuperar su libertad y sanar heridas. ¿Lo logrará?

Ese es el punto de partida de Libérame, la nueva producción de Mega Shorts, que llegará este lunes 12 de octubre a MegaGo, continuando la apuesta de Mega por desarrollar historias especialmente concebidas para el formato vertical y el consumo digital.

Libérame, pronto por las plataformas de Mega

En el elenco también participan Etienne Bobenrieth, como Bruno, el marido de Laura, y Andrew Bargsted, como Javier, el misterioso hombre que queda encerrado con Laura.

Además, cuenta con las destacadas actuaciones de Solange Lackington y Nathalia Aragonese, en una trama que sorprenderá al llevar la historia desde el thriller al melodrama y el romance.

MEGA

Libérame es el cuarto estreno de Mega Shorts, las teleseries verticales de Mega, que han desarrollado una línea de producciones pensadas específicamente para las nuevas formas de consumo audiovisual con una alta calidad audiovisual, historias que exploran diversos géneros y elencos que han incluido figuras de gran trayectoria, como Carolina Arregui e Ingrid Cruz en Me caso... pero contigo y Alejandra Fosalba en Sofía en peligro", junto a intérpretes que debutaron en el Área Dramática de Mega como Antonia Santa María y Juanita Ringeling (Salvando a Ema).

Libérame es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Patricio López. Dirección: Bárbara Della Schiava. Guion de Catalina Calcagni y Rodrigo Cuevas.

Desde el lunes 12 de octubre, Libérame por MegaGo.