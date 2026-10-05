"Amor eterno": El conmovedor gesto de Mane Swett en medio de ampliación de audiencias por custodia de su hijo

05 oct. 2026 - 14:30 hrs.

La actriz Mane Swett lleva desde hace años una lucha que no tiene fin y que no va a detener hasta lograr su cometido: recuperar a su hijo Santiago.

Y es que Mane, recordada por sus innumerables personajes en la televisión chilena, se ha visto envuelta en varios procesos judiciales luego de que en diciembre del 2022 su hijo Santiago se fuera de vacaciones a Estados Unidos con su padre John Bowe.

El menor de edad debía volver en enero del 2023, pero esto nunca ocurrió y desde ese momento Swett inició una travesía para recuperar la custodia de su hijo.

El gesto de Mane Swett

En medio de nuevos juicios para esclarecer la custodia de Santiago, la actriz ocupó sus redes sociales para publicar un carrusel de fotografías y videos donde se le ve realizar un emocionante gesto.

En concreto, Mane tomó un candado, escribió su nombre y el de su hijo y agregó "amor eterno" dejándolo en un punte, mientras que en la descripción dejó por textual que "creo en el poder de la oración, gracias por su apoyo, mi gente buena".

De inmediato, la actriz recibió apoyo de influencers, modelos y figuras de la televisión chilena, quienes comenzaron su consigna "Resiste, mamá".

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