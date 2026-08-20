Lucas Lama afirma que sabía del affaire entre Coté López y Luis Jiménez: "Habíamos terminado como dos días"

20 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Lucas Lama Von der Forst, expareja de Coté López, afirmó que sabía del reencuentro entre la modelo y Luis Jiménez desde hace un tiempo.

Precisamente, el influencer chileno habló con el programa Zona de Estrellas, quienes lo contactaron por la reciente polémica en la que se vieron envueltos Jiménez, Coté López y Gala Caldirola.

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"Seamos sinceros, eso pasó. Por algo están pasando estas cosas. Yo también lo sé. Yo afronto estas cosas como hombre", dijo en primera instancia Lama.

Lucas Lama sabía de la infidelidad

En dicha conversación, Lucas volvió a recalcar que él tenía conocimiento de este episodio entre Coté López y Luis Jiménez, aclarando que "habíamos terminado como dos días, pero da lo mismo, las cosas se superan".

De todas formas, aprovechó para blindar a su expareja, diciendo que "la Cote es una buena mujer, buena mamá, ella no ha hecho ninguna cosa mala. Solo están tratando de destruir su vida. Yo a ella la amo con todo mi corazón".

Hasta el cierre de esta nota, Coté López no ha emitido declaración al respecto, contrario a lo que sí han dicho Gala Caldirola y Luis Jiménez.

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