Esto es lo que se sabe hasta el momento del triángulo amoroso entre Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López

20 ag. 2026 - 09:50 hrs.

Esta semana, Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López se vieron involucrados en uno de los triángulos amorosos más impactantes de la farándula chilena.

Precisamente, a principios de agosto, Gala Caldirola dejó su vida en Chile para seguir a Luis Jiménez en su nuevo trabajo en Qatar; todo parecía estar bien hasta que Coté López viajó a dicho país para dejar al hijo menor de ambos y explotó el escándalo.

Cabe destacar que la expareja de Mauricio Isla estaba dispuesta a todo por Jiménez, quien incluso había pedido matrimonio a la modelo española.

¿Qué se sabe del escándalo del momento?

Tal como comentamos, todo empezó cuando Jiménez aceptó una oferta laboral para formar parte de un cuerpo técnico de un equipo en Qatar.

Caldirola decidió acompañarlo y también se llevó a su hija Luz Elif; todo tenía muy buena pinta y la pareja disfrutaba de los lujos del país asiático.

Sin embargo, las sensaciones de que algo malo podía pasar comenzaron a surgir cuando Coté López emprendió vuelo a Qatar para ir a dejar a su hijo Jesús, quien quería estar con su padre.

La modelo se encargó de decir en varias ocasiones que nunca pasaría nada. No obstante, este miércoles por la tarde todo terminó de explotar cuando se supo que Gala Caldirola venía de regreso a Chile, mientras que Jiménez admitía que tuvo un affaire con su expareja, siendo infiel a la española.

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