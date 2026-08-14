"Me tienen chata": Coté López explota tras acusaciones de querer separar a Luis Jiménez y Gala Caldirola

14 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Coté López nuevamente sale a defenderse de las especulaciones que circulan en redes sociales por su viaje a Catar para llevar a su hijo Jesús a estar unos meses con su padre, Luis Jiménez.

Algunos internautas insisten en que el objetivo real de la empresaria es acabar con la relación de su exmarido con la modelo española Gala Caldirola, quien se mudó con él hace un par de semanas junto a su hija Luiz Elif. Esta vez la influencer perdió la paciencia por este tipo de comentarios.

Descargo de Coté López por críticas contra su viaje a Catar

"Mi gente, saben que me tienen chata con el temita de que vengo a quitarle a Luis a Gala o que sigo enamorada de él", escribió Coté López en una historia de Instagram.

"Vine a dejar a Jesús, que al llegar se arrepintió y quiso volver, pero ahora ya se acostumbró y se quedará. Me quedé unos días solo por mi hijo y vendré todos los meses para ver a mi bebé", aclaró.

Instagram @cotelopezm

Seguidamente recordó que durante su participación en un reality Jiménez reveló que hasta dos años después de su separación le pidió a López regresar con él.

"Yo no quise. Si no quise en ese momento, menos voy a querer ahora que pasaron más años. ¡Yo no siento nada por él como hombre, absolutamente nada!", recalcó.

Finalmente, la influencer dejó entrever nuevamente que no está en pareja ni tiene intenciones de volver con su expololo, Lucas Lama.

"Para que no haya confusiones: si no volví con el padre de mis hijos con quien estuve casada 18 años, menos perdonaría a alguien con quien estuve unos meses", sentenció.

"Yo valgo mucho; quizás viene muy cerca la recomendación, pero soy una mujer increíble en todos los sentidos, ¡y si de algo estoy segura es de eso!", concluyó.

Instagram @cotelopezm

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