Padre de Coté López explica la decisión de la influencer de llevar a su hijo a Catar: "Es heroico lo que hace"

13 ag. 2026 - 14:30 hrs.

Para Luis Jiménez no fue fácil la decisión de extender su estadía en Catar por su labor en el cuerpo técnico del equipo Al-Wakrah, pues esto significó separarse durante largo tiempo de sus cuatro hijos con Coté López.

Así lo comentó el padre de la influencer en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde además ofreció su perspectiva sobre el viaje de su hija al país árabe para llevar a su hijo menor, Jesús, a vivir unos meses con su papá.

Padre de Coté López sobre el acto de amor de su hija

"Cuando Luis decide partir a Catar, porque en Chile estaba haciendo puras actividades con ingresos económicos, pero no con pasiones, también fue una decisión difícil. Él muere por su hijo y sus hijas y es un egoísmo gigante que sólo los tenga la Jose", declaró Gonzalo López a LUN.

"Ella sabe que lo que está haciendo es un acto de amor a lo que siente Luis y lo que siente Jesús por él. Es heroico lo que hace la Jose, de entender que Luis muere por Jesús. Ella no es de llorar, pero sé que va a ser dura la vuelta a Chile", agregó.

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Algunos internautas acusaron a la empresaria de ir a Catar solo para sabotear la relación de su exmarido con la modelo española Gala Caldirola, quien se mudó con él hace un par de semanas junto a su hija Luz Elif.

"Las noticias reales no son sensacionalistas: ellas tienen buena onda. Tuve la ocasión de conocer a Gala y es buenísima persona. Yo amo a Luis, me llevo extraordinario con él y me da gusto que lo quieran. Sé también que Gala le dará los cuidados necesarios y el cariño a Jesús", comentó Gonzalo al respecto.

La propia Coté había salido al paso tras estos señalamientos mediante un texto donde aclaró que su única intención es ver feliz a su hijo menor.

"Esto es lo más desgarrador que he hecho en mi vida. No dejo de llorar hace semanas, pero no puedo ser egoísta con ellos que también quieren estar juntos. Jesús es chiquito, necesita de su papá también", comentó días atrás.

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