"Mi blindaje principal": Camila Andrade se sincera sobre el duelo por su padre y el apoyo de su prometido

13 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Esta semana Camila Andrade sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con Jorge Yunge. Para la modelo este es el momento más importante de su vida, en un período marcado por la muerte de su padre y por éxitos en el ámbito profesional.

"Soy una mujer con harta fortaleza y lo vivo con la resiliencia que corresponde. De verdad, todo lo que me pasa, lo agradezco mucho y me ha reconstruido como mujer", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Camila Andrade y el apoyo de su prometido

El pasado mes de marzo a Cami Andrade le tocó despedirse de su papá, Patricio, a quien constantemente conmemora en sus redes sociales. Sin embargo, ahora siente que vive "un momento más tranquilo".

"Ha sido un año bien variado, han pasado hartas cosas, de muchos desniveles porque el duelo es así, poco lineal. Pero por otra parte me he llenado de trabajo", declaró a LUN.

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Más allá del luto, la Miss Mundo Chile 2013 está emocionada por sus nuevos proyectos profesionales, pero sobre todo por su futuro matrimonio.

"Estoy muy, muy, muy feliz. Creo que mi padre ha sido una ayudita desde donde esté, porque tengo mucho trabajo y estoy feliz con mi relación con mi pareja, feliz con mis amistades y con mi familia estamos más unidos que nunca", expresó.

"Ha sido un cariñito al alma tener tanto trabajo y lindos proyectos. Estoy a punto de sacar mi podcast (...) Cuando la cabeza está ocupada, ayuda mucho a sanar el corazón. El duelo es largo, eterno, creo que no se termina nunca y uno aprende a vivir con ese dolor", agregó.

Finalmente, la presentadora habló sobre el apoyo que recibe en todo momento de su pololo, con quien empezó a salir en diciembre. "Siempre mi círculo cercano es muy importante para mí porque, finalmente, son las opiniones que más tomo", dijo.

"Sin duda, mi pareja, mi familia y mis amistades más cercanas son mi blindaje principal para todo lo que enfrento. Yo me tomo todo con mucha valentía y mi pareja tiene un lugar muy importante en cada decisión que tomo", concluyó.

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