Temuco vs Colo Colo: Mira este partido EN VIVO de la liga femenina por nuestra señal Mega 2

13 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Mega 2 llevará a sus pantallas una nueva jornada de la Liga Femenina este sábado 15 de agosto, con la transmisión del encuentro entre Temuco vs Colo Colo.

El duelo se disputará este miércoles a las 16:30 horas, en un nuevo compromiso del campeonato femenino chileno, donde ambas escuadras buscarán sumar puntos importantes.

La narración del partido estará a cargo de Marcelo González, quien relatará todas las incidencias del compromiso, acompañado por los comentarios de Camila Romero, aportando el análisis y contexto de cada jugada.

La transmisión de Mega 2 ofrecerá una completa cobertura del encuentro, acercando a los fanáticos a una nueva jornada de la principal competencia del fútbol femenino chileno.

De esta manera, Mega 2 continúa reforzando su compromiso con la difusión de la Liga Femenina, llevando a la audiencia una nueva transmisión en vivo para seguir de cerca el enfrentamiento entre Temuco vs Colo Colo este sábado 15 de agosto desde las 16:30 horas.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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