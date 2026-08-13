Premios Cordillera 2026: Estos son los rostros y programas nominados de Mega
Los Premios Cordillera 2026 dieron a conocer a sus nominados en 19 categorías, donde se reconoce a destacadas figuras de la televisión, el humor, la música y la creación de contenido.
En ese sentido, varias figuras y programas de Mega compiten por obtener el codiciado trofeo organizado por Página 7.
¿Quiénes son los nominados de Mega a los Premios Cordillera 2026?
A continuación, revisa el listado de nominados de Mega en los Premios Cordillera 2026:
- Mejor Matinal: Mucho Gusto.
- Mejor Programa Cultural/Familiar: Dale Play.
- Mejor Animador: José Antonio Neme.
- Mejor Animador: Julio César Rodríguez.
- Mejor Animadora: Karen Doggenweiler.
- Mejor Notero: Darynka Marcic.
- Rostro 7: Jaime Leyton.
- Rostro 7: María José Quintanilla.
- Rostro 7: Paola Troncoso.
- Mejor Figura de la Comedia: Paola Troncoso.
- Rostro Revelación: Rossy Rossy.
- Mejor Teleserie o Teleserie Vertical: El Jardín de Olivia.
- Mejor Teleserie o Teleserie Vertical: Reunión de Superados.
- Mejor Teleserie o Teleserie Vertical: Salvando a Ema.
- Mejor Programa Prime: Detrás del Muro.
- Mejor Programa Prime: Atrapados 133.
- Mejor Programa Prime: Volverías con tu ex? 2.
- Rostro o Dupla Informativa: Juan Manuel Astorga y Constanza Santa María.
- Rostro o Dupla Informativa: Rodrigo Sepúlveda.
- Mejor Actor: Alejandro Trejo.
- Mejor Actor: Alonso Quintero.
- Mejor Actor: Claudio Castellón.
- Mejor Actriz: Begoña Basauri.
- Mejor Actriz: Elisa Zulueta.
- Mejor Actriz: Ignacia Baeza.
- Mejor Actriz: Cota Castelblanco.
¿Cómo votar por tu favorito?
Aquellos que deseen votar en los Premios Cordillera deben ingresar a este link (click acá) y registrarse con un correo electrónico, o bien acceder directamente con una cuenta de Google o iCloud.
Una vez verificado el correo, cada usuario podrá elegir a sus favoritos en las distintas categorías. Además, la votación se puede repetir cada 24 horas.Ir a la siguiente nota
¿Hasta cuándo es posible votar?
El proceso de votación para elegir a los ganadores comenzó este jueves 13 de agosto y se extenderá hasta el 9 de octubre, fecha límite para que el público pueda participar y apoyar a sus favoritos.
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- Entretenimiento
- Mucho gusto
- Dale Play
- José Antonio Neme
- Julio César Rodríguez
- Karen Doggenweiler
- Darynka Marcic
- Jaime Leyton
- María José Quintanilla
- Paola Troncoso
- El Jardín de Olivia
- Reunión de Superados
- Salvando a Ema
- Detrás del Muro
- Atrapados 133
- Volverías con tu ex? 2
- Juan Manuel Astorga
- Constanza Santa María
- Rodrigo Sepúlveda
- Alejandro Trejo
- Alonso Quintero
- Cota Castelblanco
- Elisa Zulueta
- Ignacia Baeza