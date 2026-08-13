Premios Cordillera 2026: Estos son los rostros y programas nominados de Mega

13 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Los Premios Cordillera 2026 dieron a conocer a sus nominados en 19 categorías, donde se reconoce a destacadas figuras de la televisión, el humor, la música y la creación de contenido.

En ese sentido, varias figuras y programas de Mega compiten por obtener el codiciado trofeo organizado por Página 7.

¿Quiénes son los nominados de Mega a los Premios Cordillera 2026?

A continuación, revisa el listado de nominados de Mega en los Premios Cordillera 2026:

¿Cómo votar por tu favorito?

Aquellos que deseen votar en los Premios Cordillera deben ingresar a este link (click acá) y registrarse con un correo electrónico, o bien acceder directamente con una cuenta de Google o iCloud.

Una vez verificado el correo, cada usuario podrá elegir a sus favoritos en las distintas categorías. Además, la votación se puede repetir cada 24 horas.

¿Hasta cuándo es posible votar?

El proceso de votación para elegir a los ganadores comenzó este jueves 13 de agosto y se extenderá hasta el 9 de octubre, fecha límite para que el público pueda participar y apoyar a sus favoritos.

Todo sobre Mega