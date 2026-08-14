Gala Caldirola resume sus primeros días junto a su hija y Luis Jiménez en Catar: "Nuestra nueva vida"

14 ag. 2026 - 14:30 hrs.

Gala Caldirola siente que está en el lugar correcto luego de mudarse con su hija Luz Elif a la ciudad de Doha en Catar para formar una familia con su pololo, Luis Jiménez.

A ellos se les unió esta semana Jesús, el hijo menor del exfutbolista con su expareja Coté López, quien se encargó personalmente de llevarlo al país árabe.

Pasadas casi dos semanas de su mudanza, la modelo española se expresó sobre esta nueva etapa de su vida.

La nueva vida de Gala Caldirola en Catar

Gala Caldirola entregó un "recap" de sus primeros días en Doha, un compendio de fotografías captadas en diversas situaciones y lugares de la metrópoli.

Instagram @galadriel cadirola

"Universo, ubícame donde brille más mi esencia. Donde todo lo que toquemos se convierta en armonía, paz, respeto y belleza. Donde nada pese. Donde todo lo bueno se multiplique", escribió en su post.

En los registros se ve a la exchica reality posar con un bikini marrón en una terraza con piscina, también se aprecia un tierno momento de Jiménez abrazado a su hijo Jesús, quien a su vez va de la mano con Luz Elif.

La influencer además publicó algunas postales cotidianas y maravillosas vistas de su visita a la exclusiva isla artificial La Perla, con sus canales de estilo veneciano y el lujoso hotel-palacio Marsa Malaz Kempinski.

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