Fran Maira reaparece en redes sociales tras ser internada por colapso emocional

14 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Fran Maira reapareció en redes sociales luego de varias semanas marcadas por un complejo periodo personal.

La cantante pasó por un colapso emocional y psicológico tras la brutal golpiza que recibió, por lo que su familia decidió internarla.

Pero pareciera que Maira dejó todo aquello atrás y, por lo mismo, decidió volver a hacer público su día a día con sus seguidores.

Fran Maira vuelve a las redes

Eso sí, su primera aparición en las redes fue en un video publicado por la influencer Ropero Chris, donde ambas aparecen bailando con la frase "Con la reina de vuelta".

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Horas después, Fran Maira decidió subir una fotografía a sus historias donde se le ve en un gimnasio. "Retomando", escribió.

Instagram @franmaira__

Tras ello, se desató subiendo registros, entre ellos de la tormenta eléctrica que se vivió la noche del jueves en Santiago y un plato con calzones rotos.

Instagram @franmaira__

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