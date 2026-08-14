Colo-Colo busca afianzar su liderato y la U está al acecho: Así se vive la fecha 23 por Mega

14 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Mega y Mega 2 transmitirán, durante el fin de semana, un duelo de realidades opuestas en la tabla de posiciones y un enfrentamiento por alcanzar la cima de la tabla y no dejar puntos en el camino. Colo-Colo viajará al sur para enfrentarse a Deportes Temuco y Universidad de Chile desafiará a Unión Española.

La fecha 23 comenzará por Mega 2 el sábado 15 a las 16:30 horas, con la transmisión de Colo-Colo vs. Deportes Temuco, con el relato de Marcelo González y Camila Romero en los comentarios.

Las albas visitarán el Estadio Germán Becker tras una gran racha de victorias, mientras que el cuadro albiverde vive una situación crítica en la parte baja de la tabla de posiciones y luchará para salir del fondo.





Luego, el domingo 16 a las 14:30 horas, se transmitirá Universidad de Chile vs. Unión Española, con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Daniel Ahumada.

La U se encuentra en tercer lugar con 42 puntos y un partido menos, y está al acecho del primer lugar, mientras que Unión Española -con 26 unidades- buscará dar la sorpresa y poder subir de posición en la Liga.





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